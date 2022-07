Este miércoles en el Congreso del Estado cierra el registro de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Yaocalli, un grupo de mujeres violentadas y con denuncias contra funcionarios de Jalisco, le exige al legislativo que no acepte la inscripción como candidato del visitador Kristyan Felipe Luis Navarro, toda vez que tiene una denuncia de acoso laboral hacia Mara Andrea Guzmán López, quien era su subalterna.

Con la consigna de no más agresores en el poder, la organización le pide a los diputados y diputadas no aceptar en proceso al segundo visitador, quien consideran que a base de favoritismos, ha impedido que la carpeta se judicialice. (Por Gricelda Torres Zambrano)