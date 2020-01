En la colonia Misión La Floresta en Zapopan los vecinos llevan desde las 9 de la mañana queriendo pagar el refrendo y el predial en el camión itinerante del Ayuntamiento y es hora de que no pueden porque se les terminó la tinta.

Una afectada, quien va a cumplir cuatro horas formada, refiere.

“Hasta el momento este no nos han dado solución, llegue antes de que abrieran aquí el camioncito y quedaron de que en 20 minutos llegaban con el tóner y hasta ahorita que son las 12:30 no hay nada, nos tienen aquí detenidos esperando”.

Se calcula que más de 200 personas permanecen sin ser atendidas aquí en Misión La Floresta de Zapopan. (Por José Luis Jiménez Castro)