Jalisco vivirá un Invierno típico durante los próximos días, con temperaturas promedio de ocho grados al amanecer en el Área Metropolitana de Guadalajara y de cero grados centígrados en la periferia de la ciudad, estima el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Omar García Concepción.

Al presentar los pronósticos para el año, el investigador explicó que el termómetro ha marcado hasta menos ocho grados centígrados en San Gaspar y se podrían mantener en esos parámetros para la Región Altos.

Sobre las lluvias que se presentaron en el arranque del año, García Concepción, anticipó que no se presentarán de manera regular:

“Situación similar o sea, algún que otro evento lluvioso no tengo bola mágica para decirle cuándo va a ser el evento lluvioso, ni yo ni nadie, pero puede ocurrir con otro viento lluvioso, por el momento no se avizora alguno”. (Por Mireya Blanco)