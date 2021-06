Se quedarán en prisión preventiva los tres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos señalados de haber participado en el asesinato de Giovanni López, en mayo del año pasado.

El fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía Estatal, Jorge Alejandro Góngora, indicó que se ampliarán los términos del encarcelamiento, aunque no especificó los nuevos plazos.

Por otra parte el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que aún no conoce los términos de la suspensión condicional del proceso para el excomandante de la Policía Investigadora Salvador Perea.

Solís Gómez indicó que la Fiscalía Anticorrupción sería la instancia indicada de precisar si el ex funcionario puede o debe ser reinstalado en la dependencia estatal.

Salvador Perea fue detenido en junio del año pasado por su presunta participación en la detención ilegal de manifestantes en las inmediaciones de la calle 14. (Por José Luis Escamilla)