La recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos contra menores en albergues del DIF se quedó corta al documentar las vejaciones dentro de ellos, denunció el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz. Fue este organismo, afín al partido Morena, el que denunció los abusos y se quejó ante la Comisión.

Señaló que quedan responsabilidades por aclarar de Elizabeth González Gutiérrez, ex directora del Hogar Cabañas y de José Miguel Santos Zepeda, ex titular de la Secretaría de Asistencia Social, sobre todo por la muerte del niño Victor Armando:

“La manipulación no únicamente sobre el acta de defunción, de ahí ya es un delito y la doctora no es la única que tendrá la responsabilidad o ella tendrá que declarar ahora que se le abra carpeta de investigación”.

Agregó Jorge Carlos Ruiz que empleados de diferentes albergues les denunciaron otros casos de maltrato, vejaciones, malas prácticas e incluso agresión sexual, que afirma, son ocultados por las dependencias estatales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)