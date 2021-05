Aparte de que no cuentan con las especificaciones como para adornar toda la ciudad, los famosos bolardos estorban.

Es frecuente ver estos minúsculos postes de metal abollados, golpeados, grafiteados y ahora hasta derribados como ocurre en el cruce de las avenidas 16 de septiembre y Revolución en pleno Centro de la ciudad, donde un par de bolardos fueron derribados por un camión que pretendía dar vuelta.

Un ciudadano de a pie así opina sobre los bolardos de la ciudad.

“Creo que no sirven, es un desperdicio porque al momento de retornar se pegan mucho a la banqueta -¿No sirven de nada?- No, creo que no debían ponerlos”. (Por José Luis Jiménez Castro)