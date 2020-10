En Jalisco se han recuperado más de 58 mil personas de Covid-19, mismas que ya superaron los 14 días de la enfermedad, informa la Secretaría de Salud.

La dependencia asegura que casi nueve de cada diez enfermos Covid registran síntomas leves, sin embargo no tiene registros de qué porcentaje requiere de algún tipo de terapia por alguna secuela.

En las últimas horas se reportan 516 contagios y sólo siete fallecimientos.

Suman mas de 73 mil casos confirmados y tres mil 381 fallecimientos.

La Secretaría de Salud Jalisco reitera que no se debe bajar la guardia y pide no abandonar el uso del cubrebocas. (Por Claudia Manuela Pérez)