El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, confirma que todos los reportes para denunciar fiestas privadas durante los 14 días que dure el botón de emergencia, serán atendidas por la polícía municipal, sin embargo le advierte a la población que se busca corresponsabilidad, particularmente de los jóvenes.

”Si se organiza una fiesta en casa de un chavo de 150 personas, nada más que entiendan los chavos que no van a funcionar los ubers. Van a tener que manejar de la fiesta a su casa. Se van a redoblar los operativos de alcoholimetría y muchos de ellos van a quedar detenidos. Estamos ampliando las áreas de detención de la Comisaría de Zapopan, ahí está el Torito. Que sepa la gente que si se va a una fiesta va a tener que manejar porque no hay transporte, no hay Ubers y quiza se tendrá que quedar a dormir ahí unas dos noches”. (Por Gricelda Torres Zambrano)