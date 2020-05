Bajó del trece al seis por ciento el número de las empresas que no esenciales que no han parado actividades por la emergencia sanitaria, así lo informa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“A diferencia de la semana pasada donde traíamos 13 por ciento de empresas que, a pesar del exhorto deciden no suspender sus labores, hoy ese porcentaje se reduce al seis por ciento, el 94 por ciento de las empresas, negocios cumplen, el seis por ciento insisten en no cumplir”.

Explica que entre las empresas que se niegan a cerrar se cuentan comercios no esenciales y la industria automotriz, en un 27 por ciento, la cuarta parte de estas empresas se ubica en los municipios más afectados por el coronavirus. (Por Arturo García Caudillo)