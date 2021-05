Inicio totalmente caótico esta mañana de vacunación Covid en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara.

La fila de autos comienza en Marcelino García Barragón y abarca avenidas como Río Nilo, Calzada Olímpica, Salvador López Chávez, González Gallo, y la fila llega ya hasta la Calzada R. Michel, donde da vuelta ya hacia el Álamo.

Parte de los vehículos rodean también el edificio de Fórum Tlaquepaque.

Aquí un desesperado automovilista.

“Por donde me vaya, me voy por Revolución, me mandaron a dar vuelta; por Parque, por Boulevard tampoco. Ahora, volví a agarrar Revolución y ahora me tengo que ir por esta calle para saber en dónde está. Que pongan orden ¿no?, por favor”.

Afortunadamente la vacunación inició ya en auto aquí en el CUCEI donde también se vacuna a pie y esto ha permitido que la fila de vehículos interminable comience a avanzar. (Por José Luis Jiménez Castro)