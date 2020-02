Otra vez la avenida López Mateos esta convertida en un masacote vial.

Desde las 7 de la mañana las filas de autos son interminables, quienes por ejemplo se quieren incorporar de López Mateos hacia el Periférico Sur para tomar hacia Mariano Otero tienen que esperar hasta 40 minutos para lograrlo.

Un automovilista le exige a la autoridad orden.

“Necesito que alguien me explique quién está al frente de los trabajos de movilidad o de las situaciones de movilidad de la ciudad, verdaderamente no entiendo este se deslindan tanto los de transporte con los de seguridad y viceversa, entonces no entiendo, es tierra de nadie esto”.

Los atorones viales aquí en la avenida López Mateos se han incrementado a raíz de las obras del Peribús desde Mariano Otero, pues la afluencia de vehículos es al doble de cuando se trabajó por ejemplo en puntos como Periférico y avenida Guadalupe. (Por José Luis Jiménez Castro)