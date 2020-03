Este lunes, personal del Gobierno del Estado acudirá al municipio de Cuautla, para realizar muestreos a la población y detectar si hubo más contagios luego que una persona que llegó de Seattle, Washington para visitar a su familia dio positivo a Covid-19. Es el primer caso de coronavirus fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El alcalde Juan Manuel Estrella Jiménez expresó que el paciente se encuentra ya en aislamiento en su domicilio al igual que integrantes de su familia. El edil afirma que ha sido complicado convencer a la gente que no salga de casa porque califican la cuarentena como exagerada e incluso, que adultos mayores no acudan a la plaza principal del pueblo:

“Que la gente Cuautla se quede en sus casas, como lo habíamos dicho en el perifoneo que duró tres horas en el municipio en donde hablaban y creían que era bastante exagerado, lo estamos viendo, no es exagerado”.

Cuautla, con poco más de dos mil 400 habitantes, cuenta con servicios de salud básicos para atender a su población. (Por Héctor Escamilla Ramírez)