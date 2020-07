Intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró esta mañana en el poblado de San Sebastián El Grande en Tlajomulco luego de registrarse el incendio de una bodega.

Debido a que el inmueble se encuentra en un predio amplio sobre la calle Camino al Rastro y que no colinda con viviendas, no se desalojaron personas, no obstante, el calor provocó el colapso de la estructura conformada principalmente por lámina. Bomberos de Tlajomulco sofocaron las llamas con agua a presión.

Se informó que en el inmueble almacenaban plásticos, madera y otros materiales para reciclaje, lo que derivó en una densa columna de humo que era visible a varios kilómetros.

El siniestro que comenzó cerca de las cinco de la mañana no dejó personas lesionadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)