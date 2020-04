Se registraron once casos nuevos de Covid-19 en Jalisco y suman 176 en la entidad y por cuarto día no se registran fallecimientos, por lo que sigue en once la cifra de muertes.

Se confirmaron siete casos positivos de Covid-19 entre personal médico en el municipio de Puerto Vallarta.

La Secretaría de Salud tiene en estudio 585 casos sospechosos y ha descartado dos mil 438.

Por su parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco informa que reforzó las medidas sanitarias para impedir la propagación de Covid-19 en las obras a su cargo.

Destaca que emprendió una supervisión y sanciones a contratistas. Esto después de señalamientos de que en los trabajos de la Línea Tres no se cumplían con las medidas sanitarias. (Por Claudia Manuela Pérez)