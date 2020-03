El defensa de las Chivas, Antonio Briseño dijo hoy que estaría dispuesto a posponer vacaciones para que el Torneo se pueda completar en cuanto pase la contingencia por el Coronavirus, pero al preguntarle si estaría de acuerdo a que las directivas de los equipos toquen el salario de los futbolistas como ya ocurre en algunas ligas, el “Pollo” dijo no estar de acuerdo:

“Yo tengo unos proyectos para construir con base en mi sueldo y yo en lo personal no podría, ¿por qué? porque me endeudé y contemplo mi sueldo, entonces, yo hablo a título personal yo no, ya los que ganan demasiado allá en Europa y que Barcelona y todos esos, creo que a final de cuentas uno tiene necesidades con base a su sueldo y yo en lo personal no”.

Los jugadores del “Rebaño” trabajan a doble sesión desde sus casas desde el pasado jueves para mantenerse en forma para cuando se reanude el Torneo de Clausura. (Por Manuel Trujillo Soriano)