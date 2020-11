En busca de renovar su carrera como boxeadora profesional se encuentra la ex campeona mundial Alondra La Magnífica García, quien entrena en este momento en los Estados Unidos y aguarda el instante de reaparecer en el cuadrilátero, luego de varios meses de ausencia. La última vez que peleó fue en marzo del año pasado en Tamazula, Jalisco, donde perdió ante Jessica Nery Plata.

Los sueños de Alondra a sus 25 años, siguen intactos y van a lo grande.

“Mis sueños siempre es ser campeona, ya lo hice, pero quiero volver y no solo ser campeona, sino hacer historia, hacer varias defensas de los campeonatos que quiero pelear”, dijo “La Magnífica” quien en este momento vive un momento de paz en su vida, con el resguardo de Nancy paz y José Badajoz, a quien trata como sus padres, sin llevar su sangre.

Por otro lado la boxeadora tapatía señaló que el boxeo femenil va en ascenso, pero lo que falta es que los promotores mejoren el salario de las mujeres, ya que dice que el esfuerzo es el mismo al de los hombres y hay mucha diferencia en los contratos.

“Le están abriendo mucho las puertas a las mujeres, pero económicamente no veo suficiente apoyo, están pagando poco. Hemos demostrado que somos mejores hasta que los hombres pero no se han visto buenas pagas”.

El récord de Alondra es de 20 victorias, 4 derrotas y 1 empate. (Por Martín Navarro Vásquez)