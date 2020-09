Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, quien apenas duró tres meses en el cargo.

“Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, se requieren ganas. Para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije, el que se aflige se afloja. Ni modo que enfrentemos un problema y nos de depresión. Ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada. Está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat”.

Y es que Cárdenas denunció irregularidades y corrupción al interior del Instituto, a través de la manipulación de los bienes que se ponen a subasta, y de los procedimientos de valuación. (Por Arturo García Caudillo)