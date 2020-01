El frío, la levantada temprano y el tráfico, provocó que en el primer día de regreso a clases hoy algunos niños no fueran a la escuela.

Un padre de familia del plantel ubicado en la calle Reforma y avenida Federalismo, así lo reconoce:

“¿Llegaron muchos niños a la escuela o más o menos?/…Si bastante, si ya hay muchos hey/…¿Pero hubo algún ausentismo hoy?/…Si poquitos, pero si hubo/…Aja ¿y por qué sería?/…pues yo creo que están aprovechando los días que hubo de puente y a la mejor todavía no llegan de viaje la mayoría/…¿Pero no fueron muchos?/…No, no afortunadamente no”.

Por cierto, contrario a lo esperado hoy la vialidad en Guadalajara a pesar del regreso a clases fue bastante fluida. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)