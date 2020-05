Grupos opositores al Gobierno se manifestaron esta mañana, afuera del Congreso del Estado , para solicitar a los diputados que no aprueben el préstamo de 6 mil millones de pesos al Gobierno de Jalisco.

“Les exigimos a los diputados que no queremos mas deudas , que el Incompetente Gobernador que ajuste con lo que tiene, no más deuda , ya basta de malandronadas , ya basta de ponerse en contra de la Federación”.

Poco después de las 12 del día los manifestantes se retiraron. (Por José Luis Jiménez Castro)