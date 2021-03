El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se reunió este martes diputados de todos los partidos, a quienes aclaró que por Ley estaba impedido de intercambiar información relacionada con la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República acusa de nexos con el crimen organizado. Luego del encuentro, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, explicó que les hubiera gustado hacer público el contenido de la reunión, pero que eso no era posible.

“Al decir la verdad que no se está ocultando nada, que no hay persecución política, y que vienen y comparecen, que en este momento no pueden dar información, porque repito, se violentarían los derechos de esta persona. Todos los políticos queremos eso, pero es tan sutil la línea entre lo jurídico y lo político, que no podemos permitir que nos ganen nuestros ímpetus políticos sobre preceptos jurídicos”. (Por Arturo García Caudillo)