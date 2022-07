La Fiscalía del Estado sigue diferentes líneas de investigación sobre el ataque a la periodista, Susana Mendoza Carreño, ocurrido el viernes pasado en Puerto Vallarta, señala el gobernador, Enrique Alfaro, quien en un primer momento indicaba el robo como el móvil de la agresión.

“Ese es un asunto de la Fiscalía, no es que yo me mantenga en nada. La Fiscalía debe investigar todas las líneas que se tengan que revisar y será la Fiscalía la que informe los avances de la investigación -¿Oiga Gobernador, pero sienta un mal precedente porque no había ataques a la prensa no?- Vamos a investigar hasta el final y se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias.

La periodista se recupera de las lesiones con arma blanca que recibió y sigue hospitalizada. (Por Claudia Manuela Pérez)