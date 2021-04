Mientras que en Tonalá y Tlaquepaque se logró vacunar al 87 y 86 por ciento respectivamente de sus adultos mayores, Guadalajara es el que quedó más rezagado.

A la capital jalisciense llegaron 157 mil dosis de Pfizer y Sinovac, sin embargo no se aplicaron todas y sobraron cuatro mil de la farmacéutica china. Suponiendo que en efecto todos los inoculados hayan sido de Guadalajara, sólo acudieron 64 por ciento de los adultos mayores.

En Zapopan, hasta anoche se habían aplicado 68 mil dosis de AstraZeneca, equivalente al 40 por ciento de los adultos mayores de este municipio.

Los motivos que personas de la tercera edad han tenido para no vacunarse van desde no contar con transportación o algún tipo de discapacidad que les impide moverse, hasta desconfianza de las marcas y países de origen de las vacunas y temor a efectos adversos. (Por: Héctor Escamilla Ramírez)