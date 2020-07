Con el argumento de que no pueden intervenir en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, diputados locales no incorporaron como obligación que la mitad de las candidaturas en municipios con pueblos originarios sea para mujeres.

Al votar cambios al Código Electoral, como parte de la reforma en la materia y de la violencia política contra las mujeres, los legisladores incorporaron un articulo transitorio para abrir una consulta entre las comunidades indígenas para garantizar espacios a las mujeres.

Es la voz de la diputada, Mirza Flores Gómez.

“Pareciera que la llegada de las mujeres es como una catástrofe de que lleguen a la política y tenernos que padecer y tener que buscar espacios y candidaturas para las mujeres, pareciera ser un episodio terrible”

En la reforma no se puso plazo para la elaboración de la consulta, y solo se indica que la Secretaria de Igualdad traducirá la reforma a las lenguas indígenas, pero tampoco le pusieron tiempo.