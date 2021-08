Pese al embate esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Universidad de Guadalajara se sostiene en que no regresará a clases presenciales el próximo diez de agosto, sino que iniciará su calendario escolar cien por ciento virtual.

La Casa de Estudios reitera que el criterio para no retornar físicamente a las aulas es científico, ya que como informó el rector general, Ricardo Villanueva, el pasado 26 de julio, en tan solo 21 días, los contagios se propagaron siete veces más rápido, a diferencia de la primera ola en la que transcurrieron 147 días para llegar a las mismas cifras por semana.

A través de un comunicado de prensa, la UdeG insiste en que no solo han aumentado los casos confirmados, también las hospitalizaciones y defunciones, por lo que según las proyecciones de la Mesa de Salud, de continuar con esta tendencia, el regreso presencial a las aulas propiciaría un panorama epidemiológico crítico en Jalisco.

El 15 de septiembre revisarán el tema, por lo pronto, el regreso será 100 por ciento virtual. (Por Gricelda Torres Zambrano)