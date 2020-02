Informa el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que 23 gobiernos estatales se adhirieron al Insabi, y cinco firmaron el acuerdo como no adheridos:

“El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar; y otros nueve estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista de en medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas firmaron el convenio como no adheridos, mientras que Jalisco, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León quedaron fuera de los acuerdos. (Por Arturo García Caudillo, Foto: @GobiernoMX)