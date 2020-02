La Universidad Autónoma de Guadalajara se suma al movimiento un día sin mujeres.

El rector Antonio Leaño Reyes, se pronunció porque la consigna de esta protesta sea más generalizada y se condene la violencia que enfrentan todos los mexicanos en el país.

“Bueno nosotros hemos dado la libertad de que nuestras mujeres de que ellas son las que deciden la participación de este evento, sabemos que es un evento donde hay legitimidad en la propuesta pero creo que la propuesta debe de ser más generalizada hacia la violencia en general, no solamente por la violencia hacia las mujeres,si no la violencia que se ha enseñoreado en nuestro país de forma general no, y creo que esto es lo que tenemos que protestar todos los mexicanos para tener más seguridad por parte de nuestras autoridades”

Agrega que en la Autónoma se imparten pláticas con jóvenes, que los orientan a entender la problemática que se vive en la sociedad. (Por Jonathan Cobián Gutiérrez)