Las vacunas que se tenían para el primer día de aplicación extemporánea en el municipio de Tlaquepaque, literalmente, volaron.

Personal del Centro de Salud Rosales, ubicado en la Colonia los Meseros, informo que únicamente se tenían 200 dosis de la vacuna SinoVac para el día de hoy, las que se agotaron poco después del mediodía y quienes llegan a tratar de vacunarse, se encuentran con la sorpresa de que ya no hay.

“-Sí, venimos a eso de la vacuna, porque queremos aplicarle la vacuna aquí a mi suegro, pero pues batallamos mucho. Pero ya, parece que sí, el lunes hay que estar aquí. -No, no. Es lo malo, que viene uno con trabajos. Yo estoy enfermo, y para caminar me cuesta mucho trabajo, pero ya llegué. ¿Ahora hasta cuándo, joven?. -Sí, sí. Vine a lo de la vacuna, pero pues es que así como están poniendo de 200 y 200. Somos miles de gentes que estamos todavía sin vacunarnos, entonces pues va a pasar lo que en Guadalajara, que hasta nos quedabamos a dormir”.

Al centro de salud sigue llegando una gran cantidad de personas adultos mayores que no han recibido ni una dosis, y qué molestos, tendrán que volver el próximo lunes. (Por: Aníbal Vivar Galván)