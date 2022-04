El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, advierte que podría tomar acciones legales en contra de la dirigencia de Morena por impulsar la campaña de odio y linchamiento hacia los diputados federales que rechazaron la Reforma Eléctrica.

“Tenemos que entrar en otro proceso de manera penal porque están generando violencia y están generando sin duda un asunto muy delicado contra la integridad de ellos y de sus familias y eso es verdaderamente delicado. Y no puede la oposición, no pueden quedarse las y los mexicanos con los brazos cruzados”.

Y es que además, dice, hoy están linchando a legisladores, pero ya lo hicieron con el INE y con otros órganos autónomos. No se pueden quedar solos aquellos que están cumpliendo con su trabajo sólo por no estar de acuerdo con una persona. (Por Arturo García Caudillo)