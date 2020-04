Con una mesa, una sombrilla y buena voluntad, vecinos del fraccionamiento Real del Valle de Tlajomulco instalaron un módulo para recabar apoyos alimenticios y entregarlos a personas con problemas económicos por la contingencia del Covid-19.

Ubicados sobre San Mateo y San Nicolás, un letrero explica la dinámica: si necesitas toma, si no, deja algo para los demás.

Gerardo Prieto, uno de los organizadores explica que la iniciativa ha sido bien recibida y tienen apoyos de los habitantes, no obstante, la necesidad los rebasa.

“Más bien por cada tres que vienen a donar, vienen seis o siete personas a llevar. Hay quienes piensan que por ser Real del Valle no hay necesidad, yo creo que hay necesidad en todos lados”.

Agregaron que pidieron apoyo del Ayuntamiento para conseguir más alimentos para la gente necesitada, pero se los negaron argumentando que por ser fraccionamiento de clase media, no son sujetos a apoyo los habitantes, a pesar que mucha gente perdió sus empleos o cerró sus negocios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)