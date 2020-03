El gobierno de Jalisco acudirá a un crédito quirografario para los programas de apoyo que anunció hoy para microempresarios, productores de maíz y personas con autoempleo, indica el Secretario se la Hacienda Pública, Juan Partida Morales.

“Quizá haya algún tema que nos ayude a…en lo que se materializan estos ahorros a lo largo del año, traerlos hasta ahorita, a esta fecha y que no vaya a exceder un año no, yo no lo llamaría endeudamiento es ub manejo del flujo de efectivo para poder contar con liquidez, este mes, la próxima semana básicamente, el lunes de la próxima semana que nos ayude a atender esta contingencia de la manera más expedita posible”.

Destaca que de la bolsa de mil millones 400 millones ya se tienen de un excedente en la recaudación, faltan 600 millones. (Por Claudia Manuela Pérez)