En Atlas la afición se puede ilusionar con que el equipo pasará a la gran final en la Liga MX Femenil, dijo la portera Ana Gabriela Paz, de cara al juego de este sábado ante Chivas en la ida de semifinales. Además porque el Club Atlas es el único que calificó en todas sus categorías a la Liguilla.

“Se vale ilusionarse, esta afición merece este tipo de cosas pasen más seguido en la institución. Pasamos buen momento todas las categorías, tanto varonil como femenil, pero esto aquí no queda. Hay que seguir, porque un pase a semifinal no es cualquier cosa, pero no es el único objetivo que teníamos.”

Por otro lado Gaby dijo que será una motivación que su familia en la tribuna del Estadio.

El partido se juega en el Jalisco a las 5 de la tarde, con ingreso de aficionados por vez primera en el Torneo Guardianes 2021. (Por Martín Navarro Vásquez)