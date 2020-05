Internautas viralizaron un video donde inspectores de Tonalá desalojaron a comerciantes de artesanías del Centro tonalteca. Los afectados no estaban vendiendo los productos, sino cambiándolos por comida y artículos de despensa.

En el video, la persona que graba señala que los inspectores le levantan una multa y le confiscan tanto las artesanías como lo que había recabado de comida y hasta su tabla donde colocó sus objetos.

“Pues ahí van los inspectores con las cosas, con las artesanías de los trueques, no las quitaron… mi tabla también se la llevan (risas)”.

Por medio de un comunicado, el presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González, reconoce que faltó criterio de los inspectores que realizaron el decomiso y se disculpa, aunque menciona que la actuación de la autoridad es necesaria ante el pico de la contingencia y que la gente debe quedarse en casa. En el documento no menciona apoyos específicos a las personas que les quitaron sus cosas o si se pusieron en contacto con ellos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)