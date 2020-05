La escudería Ferrari oficializó esta mañana que no renovará el contrato al alemán Sebastian Vettel, cuadruple campeón Mundial de la Formula UNO y quien quedará desligado del equipo al finalizar la temporada 2020.

“El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, explicó Sebastian Vettel.

Luego de la separación entre el piloto y Ferrari al término de la campaña, el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff admitió que considerará la opción de traer al tetracampeón del mundo para el 2021, si el británico Lewis Hamilton no renueva con las flechas planteadas.

Y aunque no es la opción principal, el piloto mexicano Sergio Pérez figura en la lista de posibles candidatos para incorporarse al equipo de Maranello.