La Secretaría de Transporte aclara que no traer calcetines no es motivo de infracción para taxistas.

A través de un comunicado da a conocer que durante el mes de marzo se sancionaron a 440 trabajadores del volante, entre otros, 77 por circular con vidrios polarizados, 20 por usar celular y 71 por dar vuelta prohibida, pero ninguno por la forma de vestir y mucho menos por no portar calcetines, como le ocurrió el pasado domingo a un taxista en la zona del Mercado Felipe Ángeles y cuyo testimonio está en los micrófonos de Notisistema. (Por José Luis Jiménez)