Es tiempo de hacer de la nueva legislación laboral la herramienta de la democracia, aseguró, al participar de la Convención General Ordinaria del Sindicato Minero, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“Esta herramienta básica de la democracia es una herramienta fundamental, por que regresa el poder y las decisiones a los trabajadores y por eso es tan importante que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos en estos tiempos, que hacer de esta reforma no solamente no sólo una norma escrita, un derecho nuevo en las leyes laborales, si no una realidad en todos los centros de trabajo”.

Y es que, explica, estamos a un año de que se cumpla el plazo para poder legitimar todos los contratos colectivos del país y saber cuáles tienen el respaldo de los trabajadores, y los sindicatos que en verdad los protegen. (Por Arturo García Caudillo)