Aunque sí es cierto que en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, propuso reparar el daño, es falso que haya un acuerdo con la Presidencia de la República, asegura el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición del acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia que es la del caso Agronitrogenados, tenemos entendido, porque así ha sido trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño”.

Las denuncias las hizo Pemex previa autorización del Consejo de Administración, y son ellos quienes tienen que decidir si aceptan o no las propuestas. (Por Arturo García Caudillo)