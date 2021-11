En el Instituto Cultural Cabañas seguirá habiendo eventos de la iniciativa privada para apoyar causas nobles, precisa la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Lourdes Hernández Pérez.

Insiste en que el inmueble no sufrió daños por los altos decibeles que dicen hubo durante la presentación de “El Potrillo”, Alejandro Fernández, en semanas pasadas.

“Pero el problema no fueron los decibeles, no hubo problema con los decibeles. Si artistas distintos, de distintas, no sé, filarmónica, o sea, si hay gente que quiere aportar para programas como este, por su puesto que buscaremos este y otros escenarios para que puedan hacerlo”. (Por José Luis Jiménez Castro)