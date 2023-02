Señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que no ha sido requerida su intervención en algún caso de huérfanos de feminicidio.

Detalla que que se está al pendiente de alguna solicitud, pero no se han presentado en el contexto de los últimos seis casos registrados en el mes de enero.

“Sí, por su puesto, hemos estado muy en contacto desde la coordinación de seguridad con la Fiscalía con la secretaria, Paola Lazo, cada que se presenta un caso de estos es tratado de una manera muy fina, muy en lo individual y inmediatamente tratamos desde la escuela estar pendiente del niño o los niños y en facilitar cambios, por ejemplo, si se requiere. Recientemente no hemos tenido solicitudes”.

Actualmente en Jalisco se atienden a más de 400 huérfanos de feminicidio. (Por Claudia Manuela Pérez)