Con los votos de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, el segundo paquete de reformas electorales denominado Plan B, quitando del dictamen la llamada Cláusula de Vida Eterna. Sin embargo, aseguró el panista Damián Zepeda, volvieron a legislar de forma errónea.

“Aquí se ha dicho mucho que hoy están eliminando la cláusula de vida eterna y de transferencia de votos, eso, con todo respeto, pero con conocimiento de causa, les digo, es una mentira, eso no está pasando. ¿Qué sí está pasando? Porque yo tampoco voy a decir algo que no es. Están dejándolo fuera, decidieron mandar a publicar toda la reforma sin eso, pero eso no es equivalente a matarla, eso no es equivalente a desecharla, eso no es equivalente a eliminarla, lo único que están haciendo es dejarla pendiente”.

Tras casi siete horas de discusión en las que el debate estuvo alejado del tema principal, el documento pasó al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)