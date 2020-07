En auténtico Fast Track, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Adquisiciones, mediante la cual el Gobierno Federal podrá comprar medicinas e insumos médicos en el extranjero, sin necesidad de licitación. Esta modificación fue rechazada por la oposición, pues aseguran hará más daño que bien al país, como explica la senadora priista Beatriz Paredes.

“Lean cómo quedó la reforma. No se habla de ninguna licitación, no se habla del de ninguna normatividad, se hace una referencia abstracta a los principios constitucionales. Dentro a unos meses, dentro de unos años, nos daremos cuenta que por estas decisiones la historia no los absolverá”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)