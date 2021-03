Inició en el Senado la discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, mediante la cual se busca darle prioridad a las plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la oposición, reclamó la prisa con la que el partido en el poder llevó el dictamen al Pleno, como explica la senadora priísta Claudia Ruíz Massieu.

“El Senado de la República quería tener el mismo espacio para escuchar a la ciudadanía, y poder desahogar nuestra responsabilidad con seriedad. No quisieron. No presentaron un solo argumento de por qué comprometer a que sean los mexicanos los que tengan que tener energía cara y sucia es mejor al régimen que tenemos ahora. No presentaron tampoco un argumento de porqué no importa que el Senado de la República se preste a violar la Constitución”.

Se espera una larga discusión que concluirá por la madrugada. (Por Arturo García Caudillo)