El Senado de la República se encuentra en plena parálisis legislativa producto de la denuncia de espionaje por parte de la bancada del PAN, lo que ha provocado que la sesión que fue suspendida el jueves pasado, no haya podido reanudarse. De hecho, esta mañana se presentó un informe sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, pero no hay nada concluyente, como explica el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No adelantó ninguna conclusión, simplemente nos hizo un resumen de todas las actividades que había realizado. Da cuenta de las diligencias que ya realizó, pero no adelanta ninguna conclusión. De la relación de entrevistas que realizó, confirman lo que encontraron, lo que les exhibió el personal de limpieza que encontró estos elementos, lo que les entregó la fracción parlamentaria del PAN, pero lo describen así, tal y como sucedió”.

Y mientras tanto, los senadores del PAN, debido a que sus oficinas están clausuradas, decidieron reunirse en un hotel cercano. (Por Arturo García Caudillo)