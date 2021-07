El fallecimiento del ex gobernador de Guerrero y coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, René Juárez, es un llamado a seguir cuidándose contra la covid, así lo comenta el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez.

“Es muy lamentable, es una noticia que ha conmovido en la Cámara de Diputados. Me comuniqué con la presidenta de la Mesa, Dulce María Sauri, van a hacerle un homenaje el día de mañana en Guerrero. Fue una noticia que entristeció, fue un destacado político mexicano que aportó mucho al país, a su estado. Y esto también es un llamado a seguirnos cuidando, a no relajarnos. Estamos entrando ya en un proceso de la tercera ola, y el llamado es a no relajarnos, a seguir manteniendo las recomendaciones de la emergencia sanitaria”.< Por su parte, durante la sesión de este martes, la Permanente guardará un minuto de silencio en memoria de Juárez Cisneros. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)