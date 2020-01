El Senado no aprobará iniciativas que violen derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o el debido proceso en la reforma de procuración de justicia, advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

En entrevista para Milenio, el legislador morenista aclaró que en busca de no cometer errores no darán luz verde a temas como la ampliación de la extinción de dominio, aunque sea propuesta por la Fiscalía General de la República.

Reconoció uno de los principales problemas del país es la inseguridad y la violencia. (Foto: Archivo)