En caso de que los diputados aprueben la reforma al Tribunal Electoral, el Senado de la República hará una revisión a conciencia y no funcionará como oficialía de partes, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Y veremos y actuaremos como auténtica cámara revisora, no como una Oficialía de Partes, para no permitir excesos en materia constitucional o principios que vulneren la Constitución. Para mí, el Estado de Derecho, la legalidad y la ley tienen que observarse. Si la ley está mala, nuestra obligación es cambiarla, si la ley es injusta, nuestra obligación es cambiarla y modificarla, pero no alterar los principios fundamentales que al país le dieron fuerza, esencia y fortaleza”.

Soy de los que piensa que el estado de Derecho debe respetarse en cualquier circunstancia y en todo momento, concluyó. (Por Arturo García Caudillo)