En el marco de la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ante el Senado, la legisladora panista Xóchitl Gálvez, exigió a la funcionaria separarse del cargo, pues retuvo ilegalmente 13 millones de pesos para su campaña electoral.

“Yo le puse una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electores y en la Fiscalía del Estado de México porque aquí se desgarran las vestiduras hablando de corrupción pero está muy claro que el INE y el Tribunal confirmó que hay un desvió de 13 millones de pesos, yo creo que no se lo robó y no fueron a dar a sus bolsillos, pero fue una decisión ilegal, fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados, yo le pregunto maestra no debería separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria?”.

Sin embargo, Gómez Álvarez aseguró que tenía la calidad moral para seguir en el cargo.

“Todos los que me conocen saben que yo jamás, jamás haría una cosa así, porque mis padres y mis amigos me enseñaron ante todo la pulcritud en un trabajo y en el desempeñó de una función”. (Por: Arturo García Caudillo)