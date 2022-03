Senadoras de todos los partidos se unieron al 9 Nadie se Mueve y debido a que sin ellas no hay quorum, lograron suspender la sesión programada para este miércoles en la Cámara Alta. Los senadores fueron solidarios y reconocieron el objetivo de este paro nacional, como explica el panista Víctor Fuentes.

“Primero, solidarizarnos con las compañeras senadoras que decidieron no presentarse el día de hoy. Sin embargo, esta reflexión era de las compañeras senadoras, no de los compañeros senadores. Si mal no recuerdo, cuando usted cerró el tablero, había una presencia de no más de cincuenta. Esto quiere decir que que un poco más de diez senadores no se presentaron el día de hoy, debieron de haber estado aquí. Entonces, para que se tomen las medidas correspondientes a la disminución del salario, tal y como se ha hecho en otros momentos”.

Además de Fuentes, y pese a que no hubo sesión, otros 11 senadores aprovecharon la tribuna para hacer patente su solidaridad y de paso, hacer otras denuncias políticas. (Por Arturo García Caudillo)