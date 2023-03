La tragedia de Ciudad Juárez es un crimen de Estado, clamaron senadores de oposición ante el Pleno de la Cámara Alta. Es la voz del legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

“Separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura, ese es un crimen de Estado, ¡carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodillan con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer ¡carajo! ¿Qué tiene que pasar?”.

Con el mismo tono, la panista Lilly Téllez secundó al ex ombudsman capitalino, lo que la llevó a enfrentarse con el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.

“Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. —Se mantenga serena, le suplico. —Yo me mantengo como está el pueblo de México, indignado, horrorizado ante la inhumanidad de Morena”. (Por Arturo García Caudillo)