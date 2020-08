El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado definirá el próximo domingo durante su reunión Plenaria, su respaldo a la solicitud de Consulta Popular para llevar a juicio a los ex presidentes, así lo comenta su coordinador, Ricardo Monreal.

“En donde habremos de aprobar la agenda legislativa, y uno de los temas que vamos a discutir es si nosotros proponemos que se haga la consulta por mayoría, y pueda ser calificada por la Corte, de llevar a proceso, vincular a proceso a los ex presidentes, aunque yo opino de manera personal, que siendo la consulta un instrumento de legitimación para la toma de decisiones, bastaría con que el Ministerio Público, la Fiscalía, los vincule a proceso con los elementos que existen”.

Por otro lado, ante la inconformidad extremada por 13 senadores de su partido, sobre irregularidades en el proceso para designar a quien será el nuevo presidente del Senado, Monreal aseguró que no hay diferencias, y que la elección se realizará en unidad, en amistad, y ante notario público. (Por Arturo García Caudillo)