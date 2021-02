A tres semanas de que se cumpla un año de iniciada la epidemia de covid en México, el Gobierno Federal sigue sin dar explicaciones sobre la estrategia de salud que se ha venido aplicando, y se niega a escuchar recomendaciones. Por ello, la oposición en el Congreso hace un nuevo llamado al titular del Ejecutivo a enmendar el rumbo. Es la voz de la senadora guanajuatense Alejandra Reynoso.

“¿Cuántas muertes más merecen la atención de Morena y del Gobierno?, ¿cuántas muertes más merecen la atención para que entonces se pueda escuchar a académicos, a expertos, a ex secretarios, a científicos, a la comunidad internacional llamando la atención de que en México las cosas no se están haciendo bien? Ya pasó un año en que no quisieron tomar cartas en el asunto para la contención de la pandemia”.

Y de paso pidió la renuncia del subsecretario López Gatell, y que se nombre a un persona comprometida y que se haga responsable de la estrategia de vacunación. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)